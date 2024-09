Augusto Melo, o avesso de Midas

O presidente do Corinthians pode ser chamado de Sadim.

Para desgraça dele, onde toca vira escândalo desde que tocou no União Barbarense, em 2018.

Ao ser eleito como mal menor no Corinthians no ano passado, Augusto Melo passou a ganhar as manchetes do noticiário policial, projeção que o por ele arruinado clube de Santa Bárbara do Oeste não lhe conferiu.

Se não, veja.

Para ficar apenas nos casos mais rumorosos.

Melo melou o contrato do Corinthians com uma casa de apostas e a trocou pela tal Vai de Bet.