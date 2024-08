E Draymond Green tinha razão

O astro do Golden State Warriors vaticinou como seria a vitória dos Estados Unidos sobre o Brasil e acertou na mosca, ou no piso que estabeleceu para a diferença de pontos: "Eles vão perder por 35 ou 40 pontos, e os EUA vão passar para as semifinais. Sinceramente, o Brasil não tem o suficiente. Eles são um pouco mais velhos, alguns caras são um pouco mais velhos, não tem mais o Leandrinho, Anderson Varejão... Sabe, estão desenvolvendo novos talentos... Mas eles não têm chance, entendemos isso", falou Green.

Falou e disse.

Por 122 a 87 o Dream Team-24 eliminou a seleção brasileira.