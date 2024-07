Que Maduro caia de podre

O fracasso de seus mandatos é gritante: mais de 5 milhões de venezuelanos abandonam o país, 500 mil vindos para o Brasil, segundo estimativas da ONU.

E não foi a elite venezuelana que caiu fora.

Foi gente que estava com fome no país que tem das maiores reservas de petróleo do mundo.

Se tamanha riqueza é objeto da sabotadora cobiça estadunidense, e é, também é fato que, para pagar a máquina que o sustenta, Maduro fez milhões de patrícios exilados em governo abaixo da crítica.

Quem sabe se, ao ser mais uma vítima da truculência de Maduro, Lula abandone qualquer gesto em seu apoio.

Porque o autoritário Maduro está caindo de podre.