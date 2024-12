Pogba divide cúpula do Corinthians; patrocinadora aprova

Não houve a mesma empolgação, por exemplo, que ocorreu com Memphis Depay, quando o nome do holandês foi colocado na "mesa".

O scout do Corinthians hoje faz um trabalho de análise de atletas no mercado em todos os países pelo mundo. E Memphis já agradava antes de a negociação ser aberta.

Já Pogba, o histórico de lesões, o fato do meia ter jogado 12 partidas apenas em três anos [muito também por conta da suspensão por doping], não empolgam o departamento de futebol.

Já a patrocinadora não vê problemas em investir no salário do atleta, caso esteja no "patamar" de Memphis. O fato de o francês estar livre no mercado facilita o investimento. O retorno de marketing de Memphis também colabora. Eles, inclusive, flertam com o torcedor nas redes sociais, como se estivessem buscando o apoio da massa alvinegra.

Augusto gosta do atleta tecnicamente e vê com bons o retorno de marketing que Pogba poderia alcançar. Além disso, há pessoas próximas ao presidente que alegam que a única maneira dele se manter no cargo, contra a pressão de conselheiros, é manter sempre um time brigando com títulos e realizando grandes contratações.