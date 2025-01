Flamengo finalmente tem bom público no Maranhão e anima Pará para Supercopa

É uma hipótese.

De qualquer jeito, a proximidade entre São Luís e Belém anima a CBF e os organizadores da Supercopa. Os preços na capital paraense serão altos, em Botafogo x Flamengo, confronto do campeão brasileiro contra o vencedor da Copa do Brasil. A meia entrada para as cadeiras superiores, as arquibancadas, custarão R$ 180. Meia entrada!

Mesmo assim, existe certeza de que haverá mais de 50 mil pessoas no Mangueirão, pela enorme torcida rubro-negra no Pará e também pela presença de muitos botafoguenses em Belém: "Meu pai mesmo era organizador do Feijão do Fogão, evento que reunia botafoguenses e trouxe a Belém grandes estrelas, como Jairzinho e Túlio", conta o comentarista Matheus Raymundo, do canal Nosso Futebol.

A Supercopa está marcada para domingo, 2 de fevereiro.