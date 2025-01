Palmeiras estreia com oito crias da Academia e melhor atuação de Maurício

Leila Pereira era uma das pessoas que mais queriam a contratação do meia Maurício, no primeiro semestre do ano passado. Contratado pelo valor mais alto já pago pelo clube (R$ 60 milhões), antes da chegada de Paulinho, o meia demorou a deslanchar, mas é consenso na Academia de Futebol de que pode ter uma temporada muito melhor em 2025, fazendo pré-temporada junto com todo o elenco e sem a desgraça da enchente, que o fez parar de treinar por semanas, no Rio Grande do Sul.

Maurício recebeu assistência de Vanderlan e fuzilou, aos 11 minutos do primeiro tempo. Depois, jogada ensaiada em cobrança de escanteio e finalizou com perfeição para o segundo gol, aos 24 da etapa final. Foi sua melhor exibição desde a chegada ao Parque Antarctica, em junho do ano passado. Mesmo sem ritmo de jogo, por ser início de temporada, e mesmo tendo alguns bons jogos no ano passado.

O cara do jogo não foi o único destaque da vitória na estreia contra a Portuguesa. Abel Ferreira escalou cinco crias da Academia, na escalação inicial: o zagueiro Naves, o lateral Vanderlan, o volante Fabinho, o atacante Thallys e Estêvão.