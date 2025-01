Raphinha brilha e Barcelona humilha Real Madrid com Vinicius Júnior nulo

O Real Madrid disputou 30 partidas neste ano e já perdeu seis. No ano passado, jogou 55 vezes e só perdeu duas. Há um ano, goleou o Barcelona por 5 x 2 na final da Supercopa da Espanha, disputada na Arábia Saudita, por causa de contrato milionário assinado pela empresa do ex-zagueiro Gérard Piqué. Desta vez, foi goleado pelo Barça, com atuação nula de Vinicius Júnior e brilho de Raphinha, destaque com dois gols e uma assistência.

O maior clássico do futebol mundial começou com Mbappé esboçando ser a estrela. Passou em velocidade pelo lateral Baldé e tocou na saída do goleiro polonês Szeszny aos 5 minutos de jogo.

Depois, massacre. Lamine Yamal recebeu passe de Lewandowski e empatou aos 22. Gavi sofreu pênalti de Camavinga e Lewandowski converteu, aos 36.