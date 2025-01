Palmeiras chega à terceira temporada com um terço do elenco formado em casa

Em 2024, o Palmeiras chegou a escalar cinco titulares e três vindo do banco de reservas no Dérbi vencido por 2 x 0 sobre o Corinthians, no Allianz Parque, primeiro turno do Brasileirão.

Desde que Paulo Nobre ganhou as eleições para a presidência, em 2012, o objetivo era ter um terço do elenco vindo da base.

Só que não havia trabalho que capacitasse jogadores neste nível.

Neste momento, estão no grupo principal, provenientes do Centro de Treinamento de Guarulhos, das divisões de base, o goleiro Mateus, os zagueiros Vítor Reis, Naves, Benedetti e Michel, o lateral Vanderlan, os volantes Fabinho e Figueiredo, os meias Estêvão, Alan e Thalys, o centroavante Luighi.

Desde 2020, são 50 jogadores formados na Academia que chegaram ao time principal e disputaram ao menos uma partida.

QUEM JOGOU DA BASE DESDE 2020: