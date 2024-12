Ronaldo dá cada vez mais sinais de que quer ser presidente da CBF

As frases de Ronaldo, questionado durante o jogo despedida de Adriano, no Maracanã, dão noção de que sua candidatura está cada vez mais articulada, depende apenas do agendamento das novas eleições e da conquista das federações necessárias para montar sua chapa.

Declarações como: "O apoio vem da capacidade que a gente tem de transformar a CBF" e "se eu tiver a chance de concorrer em uma eleição justa, estarei preparado para assumir esse desafio".

Ronaldo quer. Quando usa o plural majestático, "a gente", não é por falsa modéstia, mas por saber que seu grupo de trabalho, que ajudou a viabilizar o Cruzeiro e depois vendê-lo caro, mas vivo, tem competência para administrar a CBF como uma empresa séria, lucrativa, que sirva ao futebol brasileiro, em vez de se servir dele, invista na formação de técnicos e técnicas, jogadoras e jogadores, não crie feudos como os que existem na CBF Academy ou pelo menos faça com que sejam produtivos, no primeiro momento.