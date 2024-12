Sete jogos valem título, Sul-Americana e descenso. Informações e palpites

ANÁLISE - O Bragantino escapa do rebaixamento se vencer. E melhorou o suficiente para dar a impressão de que pode ganhar do Criciúma já rebaixado e com seis jogadores liberados para as férias.

BRAGANTINO - Problemas - Eric Ramires (machucado), Thiago Borbas (machucado), Nathan Mendes (machucado) - Time provável (4-1-4-1) - Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes; Vinicinho, Lincoln, Jhon Jhon e Vitinho; Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Últimos cinco jogos - v-e-d-e-e

CRICIÚMA - Problemas - Felipe Mateus (terceiro cartão), Wérik Popó (contrato com o Bragantino), Dudu (liberado), Patrick de Paula (liberado), Trauco (liberado), Felipe Vizeu (liberado), Marquinhos Gabriel (liberado), Wilker Ángel (liberado) - Time provável (4-4-2) - Gustavo, Claudinho, Rodrigo Fagundes, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Ronald Lemos, Barreto, Newton e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati

Últimos cinco jogos - d-d-e-d-d

CURIOSIDADE - No primeiro turno, vitória do Criciúma por 1 x 0, no Heriberto Hulse.