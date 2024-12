John Textor dirá outra vez que o São Paulo entrega jogo?

A cada vez que se fala de Luiz Henrique e do comprovante de pix feito pelo tio de Lucas Paquetá para devolver um empréstimo feito, Textor responde: "Por que vocês não falam do Rafinha, do Pablo Maia, do Beraldo e do Caio Paulista."

Aqueles que, de acordo com seu depoimento, teriam facilitado o jogo para o Palmeiras.

Pois catorze meses depois a expectativa é de um Botafogo x São Paulo com enorme vantagem alvinegra, que deve se sagrar campeão brasileiro, com todos os méritos, no Nilton Santos.

O Botafogo vencerá porque é melhor. Exclusivamente por isso.

Provavelmente o São Paulo escalará um time reserva, com jogadores como Rodriguinho, Moreira, Patryck e William Gomes, porque os titulares se despediram da torcida, jogando mal, como disse o técnico Luis Zubeldía em sua entrevista coletiva depois da derrota para o Juventude.

O São Paulo não vai entregar o jogo, como não entregou para o Palmeiras. Apenas vai escalar uma força secundária.