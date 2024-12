Guardiola vive pior sequência da carreira, mas sobreviveu a outras crises

Houve outras crises.

Em 2016/17, primeira temporada pelo Manchester City, seu mês de abril foi tétrico. Empatou com o Stoke City (0 x 0), perdeu para o Monaco e foi eliminado da Liga dos Campeões (1 x 3), voltou a empatar com o Liverpool (1 x 1) e Arsenal (2 x 2), antes de fechar uma série de cinco partidas com derrota para o Chelsea (1 x 2). Os citizens terminaram em terceiro lugar, atrás do Chelsea, campeão, e do Tottenham, vice.

Em 2014/15, sua segunda época no Bayern, perdeu quatro partidas de uma sequência de cinco e foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Barcelona. A lista começa contra o Bayer Leverkusen (0 x 2), segue com Barcelona (0 x 3), Augsburg (0 x 1) e Freiburg (1 x 2). Só que entre Augsburg e Freiburg, houve uma vitória por 3 x 2 sobre o Barça. Não aliviou a eliminação da Champions, mas evitou a fila de cinco derrotas.

Na temporada 2011/12, sua última pelo Barcelona, a eliminação da Champions se somou à perda do título espanhol, com uma série de três jogos: Chelsea 1 x 0 Barcelona, Barcelona 1 x 2 Real Madrid, Barcelona 2 x 2 Chelsea.

Nada tão surpreendente quanto os seis jogos sem vencer, cinco derrotas e um empate. É o pior momento da carreira do melhor técnico do planeta. Mas ele superou outras crises.