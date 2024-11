Emboscada da Mancha faz um mês com seis foragidos e vergonha da polícia

O inquérito policial contra os criminosos travestidos de torcedoers que atacaram o ônibus da Máfia Azul, no retorno de Curitiba no dia 27 de outubro, já mudou de mãos. Saiu da Delegacia de Repressão aos Delitos do Esporte e foi levado ao DHPP, Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa.

Não adiantou nada. Há ainda seis criminosos foragidos, entre eles o presidente da Mancha Alvi-Verde, Jorge Luiz Sampaio Santos. As informações extra-oficiais dão conta de que há negociação entre os advogados para a entrega dos assassinos.

Enquanto isso, a primcipal torcida uniformizada do Palmeiras finge que não aconteceu nada e tenta mudar de assunto, sem gritar nomes dos jogadores antes das partidas, como é praxe, xingando treinador de burro, embora ainda exista possibilidade de conquitar o tricampeonato, faltando duas rodadas para o final da temporada.