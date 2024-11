No puxa e empurra dos investimentos, Abel tem mais razão do que Artur Jorge

No jogo de puxa e empurra de quem investiu mais, ou menos, Abel Ferreira tem afirmado, há meses, que os concorrentes do Palmeiras investiram mais e que as competições no Brasil estão cada vez mais difíceis. Verdade que tenta tirar peso de seu time, mas os números avalizam seu pensamento.

Artur Jorge tentou o contra-argumento em sua entrevista coletiva de segunda-feira. Sem citar o nome do Palmeiras, nem de Abel Ferreira, afirmou que seus adversários também investiram muito.

Na ponta do lápis, o Botafogo gastou R$ 360 milhões para contratar Almada, Luiz Henrique, Gregore, Matheus Martins, Gregore e Vitinho. Almada se transformou no jogador mais caro do Brasil em todos os tempos, por R$ 128 milhões.Vitinho, o lateral por quem se pagou o preço mais alto em todas as épocas.