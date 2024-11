Roger Machado tem mais pontos do que Internacional e Flamengo no Brasileiro

Quando deixou o Juventude, em julho, o clube de Caxias do Sul estava em 12º lugar, 18ª rodada.

Estreou no Internacional no Nílton Santos, em 13º lugar. Está em quinto, um ponto atrás do terceiro, cinco abaixo do segundo, sete atrás do líder.

Quando chegou ao Beira Rio, a distância era de 17 para o Botafogo. Passou a ser de vinte, com a derrota na estreia: 0 x 1, no Rio de Janeiro.

Roger Machado é um técnico maduro e moderno. Menosprezado, injustiçado em trabalhos que poderiam ter ido mais longe, como no Palmeiras, em 2018, ou no Grêmio, em sua segunda passagem, a mais recente.

A soma dos 20 pontos com que deixou o Juventude aos 43 conquistados pelo Internacional levariam Roger, se fosse um clube, à terceira colocação. Os mesmos 63 pontos do que o Fortaleza, com 19 vitórias, uma a mais do que Juan Pablo Vojvoda. Só Artur Jorge, do Botafogo, e Abel Ferreira, do Palmeiras, fizeram pontuação melhor, individualmente.