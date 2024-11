Botafogo chuta 27 vezes e perde dois pontos na briga pelo título brasileiro

No Nilton Santos, o Cuiabá se defendeu por 90 minutos de maneira exuberante, mas não perfeita. Marlon Freitas chutou na trave nos acréscimos do primeiro tempo, e o próprio volante chutou na jogada mais clara de gol aos 39 da segunda etapa. Walter fez milagre.

Foram 41.899 alvinegros, maior público no Nilton Santos no Brasileirão. Iam se frustrando e se lembrando do jogo do ano passado, quando Isidro Pitta marcou 1 x 0 para o time do centro-oeste aos 7 minutos do segundo tempo. Desta vez, Pitta não passou nem perto, e o Botafogo é muito, muito diferente. A ponto de ter apenas Marlon Freitas e Luiz Henrique como titulares iguais aos de um ano atrás.

O Botafogo tem, atualmente, oito pontos a mais do que há um ano, na mesma 33ª rodada. O Palmeiras, cinco a mais, como Abel Ferreira chamou a atenção em sua entrevista coletiva. Pelas contas repetidas desde 2006, quando o Brasileiro passou a ser disputado por 20 clubes em turno e returno e pontos corridos, nunca o vice-campeão alcançou 75 pontos. Ou o Botafogo precisará de apenas mais sete pontos, ou este Brasileiro se comprovará de nível mais alto do que todos os outros.