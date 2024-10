Cruzeiro fará final continental após quinze anos e cinco depois da crise

A primeira vitória do Cruzeiro sob o comando de Fernando Diniz marcou também o retorno a uma decisão na América do Sul quinze anos após a derrota para o Estudiantes na Libertadores de 2009. O fim do jejum de finalíssimas coincide com o que houve em 1991, ao ganhar a Supercopa Libertadores e encerrar um jejum de quinze temporadas sem troféus nacionais ou internacionais.

Aquele time marcante que virou de 0 x 2 para 3 x 0 as finais contra o River Plate tinha como destaques o ponta-direita Mário Tilico e o centroavante Charles, revelado pelo Bahia.

Desta vez, o destaque é Kaio Jorge, artilheiro do Cruzeiro na Copa Sul-Americana com 4 gols, o quarto numa rebatida depois de contra-golpe puxado por Matheus Pereira e Gabriel Veron.