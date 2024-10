Palmeiras perde sétimo ponto no Allianz Parque e tri pode se desfazer assim

As duas marcações são discutíveis, mas em ambas pareceram corretas. Titi não quis, mas atropelou López na jogada do primeiro pênalti. Não chegou nem perto da bola. No segundo, o árbitro foi convicto em marcar escanteio, mas o vídeo corrigiu, porque Yago Pikachu levou as duas mãos à bola como proteção ao rosto.

Com dois pênaltis a favor e mesmo assim sem vencer, é certo dizer que o Palmeiras não mereceu.

A chance de título pode se desfazer por pontos desperdiçados em casa. Derrotas para o Vitória, no Allianz, para o Internacional e Athletico Paranaense em Barueri, empate com o Fortaleza e o Flamengo, como mandante. Só os três pontos contra o Vitória dariam outra realidade à tabela de classificação. São treze pontos perdidos como mandante, sete no Allianz.