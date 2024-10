Botafogo deste ano ganha jogos no final, o inverso do ano passado

O Botafogo venceu o Fluminense aos 50 minutos do segundo tempo, marcou contra o Criciúma aos 46 da segunda etapa e ganhou do Bragantino, onde o Palmeiras deixou dois pontos, com gol aos 40 minutos, quase no final. Exatamente o contrário do que castigou o Glorioso em 2024, com derrotas e viradas sofridas nos minutos finais.

Esta pode ser o grande diferencial para levantar a taça que não é sua há 29 anos.

Em Bragança Paulista, o Botafogo jogou melhor todo o tempo, desperdiçou chances, deu algumas oportunidades ao Bragantino e Gregore marcou, de cabeça, quase no final da partida.