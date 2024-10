Presidente da CBF mostra não compreender problema global do futebol

O São Paulo, sem Ferraresi, Jamal Lewis e Bobadilla, não foi um dos quatro clubes citados por Ednaldo e que foram ouvidos. O Vasco votou contra e só terá Puma Rodriguez se voltar bem da viagem de Montevidéu, onde estava na terça à noite, no banco de reservas do Uruguai.

Nesta quinta-feira, o Fluminense escalará Arias e Bernal, mas teimosamente, porque voltam de viagem. O Fluminense não foi ouvido, segundo o próprio depoimento de Ednaldo, que disse ter escutado a opinião de quatro clubes — Corinthians, Flamengo, Atlético e Vasco.

O rival do Flu, o Flamengo, teve sete convocados, mas este sim concordou. Diga-se, foi quem propôs. Ou seja, Ednaldo ouviu um propositor, um concordante e dois discordantes, mas não escutou a opinião de Fortaleza, Athletico Paranaense, Fortaleza e São Paulo, que eram parte do processo de antecipação da rodada do Brasileirão.

Ednaldo Rodrigues demonstra que não visão global do futebol brasileiro, ao dizer que ouviu quatro clubes num problema que envolve diretamente oito. Indiretamente, envolve todo o calendário que ele próprio elaborou.