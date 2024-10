Lucas quebra jejum e São Paulo brigará com Flamengo por Libertadores direta

Lucas não marcava com bola rolando desde a vitória sobre o Grêmio, no Morumbis, em 17 de julho. Desde que voltou ao São Paulo, foi sua primeira vez marcando dois gols numa mesma partida.

Compensou o tempo perdido com dois gols, o primeiro numa linda arrancada em que passou por Maicon, como se o zagueiro fosse um caminhão engrenado. O segundo, de cabeça, sem que a defesa vascaína esboçasse reação depois de cobrança de escanteio.

Nos três meses de jejum com bola rolando, Lucas foi importante e marcou duas vezes de pênalti, no empate por 2 x 2 com o Botafogo, pelo Brasileirão, e na vitória por 3 x 1 sobre o Corinthians.