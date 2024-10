Flamengo chega a seu recorde de convocados em toda a história das seleções

O Botafogo não cedia sete jogadores para seleções nacionais desde a pré-lista para a Copa do Mundo de 1962. Naquela ocasião, foram convocados os laterais Joel, Rildo e Nílton Santos, o meia Didi e Amarildo, os pontas Garrincha e Zagallo, o centroavante Quarentinha.

A pesquisa foi feita com o auxílio do livro "Todos os jogos do Brasil", publicado com o selo da revista PLACAR, em 2005, pelos autores Ivan Soter, André Fontenelle, Mario Levi Schwartz, Dennis Woods e Valmir Storti.

Diferentemente do que se publicou ontem, em primeira versão, De Arrascaesta e De la Cruz foram, sim, convocados por Marcelo Bielsa para o Uruguai. O texto foi corrigido.