Botafogo e Flamengo têm sete convocados como Barcelona, recordista na Copa

Os sete convocados representam o mesmo número de selecionáveis do Barcelona, clube recordista de jogadores cedidos para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Há dois anos, o Barça tinha 17 atletas nas listas das 32 seleções da Copa do Mundo. Nesta Data Fifa são sete: Memphis Depay, Frenkie De Jong (Holanda), Lewandowski (Polônia), Christensen (Dinamarca), Koundé, Dembelé (França), Ter Stegen (Alemanha), Raphinha (Brasil), Araújo (Uruguai), Eric Garcia, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Baldé, Alba e Ansu Fati (Espanha).

Hoje, o Barça tem sete: Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal (Espanha), Lewandowski (Polônia), Araújo (Uruguai), Koundé (França), Raphinha (Brasil). Não é mais recordista. O Manchester City cedeu treze jogadores para diferentes seleções nacionais nesta Data Fifa: Walker, Stones, Rico Lewis, Foden, Grealish (Inglaterra), Rubem Dias, Bernardo Silva (Portugal), Kovacic, Gvardiol (Croácia), Doku (Bélgica), Savinho (Brasil) e Haaland (Noruega).

É incrível o número de jogadores selecionados por Botafogo e Flamengo. Chama muito a atenção o Botafogo por retomar uma tradição que era sua na década de 1960.