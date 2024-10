Flamengo acredita mais do que sua diretoria e segue perseguição ao título

O novo técnico repetiu a formação e encurralou o Bahia, com 56% de posse de bola, metade dos desarmes no campo de ataque e muita força para finalizar sete vezes no alvo.

O Flamengo está diferente, mesmo que pareça improvável a mudança de ânimo em apenas seis dias e depois da queda de Tite, contratado por ser o melhor técnico do mercado, dispensado como um dos piores da história do Flamengo — sempre um exagero.

O Flamengo pressiona, vence, não sofre gols e tem nove pontos a menos do que o Botafogo, seis a menos do que o Palmeiras.

Como tem um jogo a menos, é possível acreditar em ser campeão brasileiro. Lembre-se de que, ano passado, o Palmeiras virou 14 pontos sobre o Botafogo, a partir da 27ª rodada.