Gérson salva o Flamengo, mas o Maracanã não perdoa Tite

O Maracanã esvaziou depois da eliminação da Libertadores, mas não abaixou o volume. A partir dos 40 minutos do segundo tempo, com o insistente 0 x 0 no placar, os cantos de "Ei, Tite, vai..." "Não é mole, não! Para jogar no Mengo tem de ter disposição!" e até o fácil "Vergonha, vergonha, time sem vergonha.!"

O clima estava pesado, quando Wesley cruzou e Gérson desviou de cabeça. Salvou a quarta colocação do Flamengo, quando começava a ficar ameaçada, assim como até a classificação para a Libertadores. Pelo menos, a vaga direta na fase de grupos, ainda que o time tenha chance até de ser campeão brasileiro. Tem oito pontos a menos do que o Botafogo e também uma partida a mais por realizar, contra o Internacional.

O Flamengo enfrentou um dos terrores da carreira de Tite, o sistema 5-4-1, com linha de cinco defensores, dois lateraie e três zagueiros.