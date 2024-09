CBF tem semana-chave no STF, que julgará liminar e conflito de interesses

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, terá semana-chave, com o julgamento do Superior Tribunal Federal marcado para esta quarta-feira, para manter ou derrubar a liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes e que permitiu o retorno ao cargo do atual mandatário da Confederação, no último dia 4 de janeiro.

O julgamento da liminar já foi adiado, em abril. Não pode ser adiado novamente. É missão do STF definir a situação provisória e irregular da CBF.

Irregular porque baseada em uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, que deveria ter se declarado impedido neste caso, por evidente conflito de interesses. Gilmar Mendes é fundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Seu filho, Francisco Mendes, é sócio do Instituto, que mantém parceria com a CBF Academy, oficializada e assinada durante a gestão de Ednaldo Rodrigues.