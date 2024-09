Corinthians vence primeira final, e São Paulo não quebra recorde de público

A instabilidade do Corinthians na temporada desapareceu na primeira partida das finais do Brasileirão feminino. Milene e Vic Albuquerque fizeram os gols da vitória por 3 a 1, que deixa o Corinthians próximo do pentacampeonato consecutivo.

Também não houve quebra do recorde, como era a expectativa. O Morumbis recebeu 28.420. O maior número de torcedores num jogo de futebol feminino no Brasil segue com Corinthians x Ferroviária, na decisão do Brasileiro de 2023: 42.326.

A marca ainda pode ser quebrada neste campeonato, mas seguirá sendo da Neo Química Arena.