Héctor Hernández é inocente!

Estava no Atlético de Madrid e entrou aos 30 do segundo tempo de uma partida na casa do Rayo Vallecano.

O tempo passou, Héctor Hernández amadureceu e tem como grande destaque ter marcado 14 dos 31 gols do Chaves, último colocado do Campeonato Português.

Verdade que o goleiro Hugo Souza estava na mesma equipe e é inegável seu sucesso. Reitere-se: tomara que Héctor seja um sucesso.

Até mesmo Ramón Díaz já avalizou a tese de que a diferença do Corinthians 2024 para o Vasco 2023 é não ter um goleador como Vegetti.

Tirando o desespero, é difícil argumentar a favor da tese de ter no elenco o goleador de um time rebaixado, como foi o Chaves.

Se Héctor Hernández der certo, ótimo. Caso, contrário, a culpa não é dele.