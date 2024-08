Não é só o Botafogo! Flamengo sofre uma goleada por ano desde 2018

A exceção é o ano de 2022, com Paulo Sousa e Dorival Júnior. Fora isso, o Flamengo tem sofrido uma goleada por ano, o que não é compatível com seu nível de investimento nem com sua história. A rotina começou com os 4 x 0 no Fla-Flu do Campeonato Estadual de 2018, reúne nove resultados, contra oito adversários distintos e sob o comando de sete treinadores diferentes.

Paulo César Carpegiani era o treinador na Taça Guanabara de 2018, quando o Fluminense aplicou 4 x 0. Teve até gol de Pedro para o Tricolor, na época dirigido por Abel Braga.

No ano seguinte, a mágica temporada de 2019. o rubro-negro já era campeão brasileiro e da Libertadores. Estava desmobilizado, o que atenua o tamanho do tombo. Mas levou 4 x 0 do Santos, com Jorge Jesus no banco e dez titulares em campo: Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; William Arão, Gérson, Éverton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.