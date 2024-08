Entrevista de técnico é obrigatória por regulamento. O resto é desrespeito

O Flamengo entrou na moda dos clubes que se recusam a dar entrevista coletiva ou proíbem seu técnico de oferecer suas explicações à opinião pública. No ano passado, Renato Portaluppi deixou a Arena do Grêmio mais cedo, porque tinha uma viagem agendada. Não deu coletiva. Na semana seguinte, um repórter da rádio Gaúcha me perguntou se eu julgava passível de multa imposta pelo clube ao seu treinador. Respondi: o clube, não. A CBF, sim.

Está no regulamento geral das competições, artigo 121: A coletiva de imprensa após o fim da partida é obrigatória, devendo o Clube se fazer representar por um atleta e o treinador da equipe, ou o assistente técnico. A escolha das perguntas, a seleção dos profissionais que vão perguntar, a duração da coletiva e o acesso ao local são de inteira responsabilidade do clube que está realizado a coletiva (mandante ou visitante). § 1º - Em até 30 (trinta) minutos após o apito final, deve-se iniciar a entrevista coletiva do clube visitante. Em seguida, será realizada a do mandante.

Todo o resto é desrespeito.