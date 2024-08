Flamengo resiste a Palmeiras forte, classifica-se com derrota e jogando mal

Não dá para dizer que a classificação do Flamengo não tenha sido merecida, porque a disputa acontece em dois jogos e o rubro-negro foi muito superior no Maracanã. Mas é correto dizer que sobreviveu ao primeiro tempo extraordinário do Palmeiras, que finalizou treze vezes, fez 1 x 0, teve um gol anulado na segunda etapa e uma bola na trave de Murilo. Houve também um lance discutível em que o árbitro de vídeo não enxergou toque no braço de Murilo dentro da área. Poderia ter sido marcado pênalti para o Flamengo.

O jogo teve momentos raros, com o Flamengo fazendo cera desde a primeira etapa, especialmente em reposições de bola de Matheus Cunha. Os primeiros vinte minutos do Palmeiras foram avassaladores, com marcação por pressão, deixando um zagueiro na sobra, outras vezes sem ninguém sobrando. Recuperações constantes no campo ofensivo, finalizações seguidas, erros de López, grandes atuações de Mayke, Aníbal Moreno e Rony.

O jogo começou a mudar com a substituição de Mayke por Marcos Rocha, por lesão. Também pelo cansaço. Era difícil manter o ritmo alucinante dos primeiros vinte minutos.