Abel escala três zagueiros e monta duelo tático para enfrentar Flamengo

Hoje, o desenho pode ter um zagueiro do Flamengo livre, Fabrício Bruno, López combatendo o outro beque. Rony com Allan, Felipe Ânderson com Varela, Raphael Veiga com Pulgar. Anibal Moreno na caça a De Arrascaeta. Atrás, Mayke com Ayrton Lucas, Gustavo Gómez com Luiz Araújo, Murilo com Pedro e Vítor Reis na sobra. Caio Paulista persegue Gérson até a metade do campo, entre esquerda e direita.

A tática não é estática e não vai ser o tempo todo assim. Mas é a base do jogo.

A pergunta é se Tite recuará seu time ou jogará no ataque, tentando ter posse de bola. Na semana passada, Abel Ferreira respondeu que seu time só teve mais posse de bola, quando o Flamengo recuou. Hoje, pode ser este o cenário. Se Tite recuar o Flamengo, será um erro.

O Palmeiras tem boa estratégia. O Flamengo é favorito.