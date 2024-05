SAF não é problema nem solução e você é quem não deve acreditar em milagre

O Brasil tem hoje, mais do que dez anos atrás, um dos cinco melhores campeonatos de futebol do mundo. É necessário cuidar dele, regar a árvore todos os dias. Pode ser melhor e as SAFs podem ajudar. Se a gente não ajudar a desmoralizar as SAFs ao acreditar que elas são um milagre. Exigem trabalho, como qualquer grande clube de sucesso no mundo.