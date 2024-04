Situação de Carpini e o Brasil que gosta mais de notícia do que de futebol

Coudet será o treinador do Internacional contra o Palmeiras.

Carpini, apoiado pelo grupo de jogadores, será o técnico contra o Flamengo.

Não é só jornalista, mas aquilo que chamamos de cultura do futebol brasileiro, e que não passa de analfabetismo do jogo, sempre quer a notícia, mais do que o trabalho.

Fato que os são-paulinos das redes sociais e de parte da arquibancada querem a degola do técnico. Em programas de TV, ouve-se que o time é mal treinado. Mas se os jogadores não acham isso e se não há imprensa no treino, por que é esta expressão usada?

Dá para dizer que o São Paulo não convence, que deixa espaços demais, que taticamente tem defeitos, tudo o que se vê nas partidas. Mal treinado, quem diz que não é são os jogadores.

Contra o Fortaleza, a certeza é de que Vojvoda mexeu na equipe melhor do que o técnico do São Paulo. Ao mudar os alas e sofrer o gol um minuto depois, o Tricolor Paulista desarticulou-se e cedeu espaços para o contra-ataque mortal, lançamento de Pedro Augusto, gol de Machuca.