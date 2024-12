Público brasileiro pode perder o auge de Alexandre Pantoja no UFC

Alexandre Pantoja brilhou novamente neste sábado. Aos 34 anos, o brasileiro defendeu seu cinturão dos pesos-moscas (57 kg) pela terceira vez, consolidando-se como um dos campeões mais vitoriosos dos últimos anos. No entanto, seu sucesso dentro do octógono ainda não se reflete com a mesma intensidade junto ao público, e talvez nunca se reflita.

Para construir um legado sólido, Pantoja superou a maioria dos principais nomes da divisão e liderou duas edições numeradas do UFC. Além disso, ele já soma quase dois anos de reinado, tempo mais do que suficiente para apresentar ao público não apenas seu talento, mas também sua personalidade. E é justamente aí que a equação parece não fechar - pelo menos até agora.

Exemplo de atleta, respeitoso e dedicado à família, Pantoja reúne todas as qualidades para cativar os fãs. Entretanto, sua postura discreta não parece atrair o público casual - aquele que se envolve mais com a narrativa e o espetáculo do que com o esporte em si.