Micael ganha confiança de Abel e engata sequência de seis jogos no Palmeiras

Neste primeiro mês, Micael viu também as opções de Abel reduzirem devido à lesão de Gustavo Gómez. O paraguaio sofreu uma lesão no joelho, que o deixou ausente por três jogos (finais contra o Corinthians e estreia do Brasileiro contra o Botafogo). Gómez só voltou a ser opção na última quinta-feira e, mesmo assim, Micael foi mantido no time.

Diante do Sporting Cristal, Abel Ferreira fez mudança no esquema do time e escalou três zagueiros. Assim, formaram o trio Micael, Gómez e Bruno Fuchs. Enquanto Murilo, que defendia a maior sequência entre os defensores começando uma partida, foi para o banco de reservas e não foi acionado na vitória por 3 a 2, no Estádio Nacional do Peru.

Mirando ampliar sua sequência, Micael segue à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo deste domingo, contra o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Ilha do retiro, em Recife (PE).