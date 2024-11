Personalidade anti-herói faz de Carlos Prates um fenômeno de popularidade

Nesta semana, durante uma conversa com a imprensa, Prates revelou, sem rodeios, que estava sem treinar quando assinou o contrato e que entrou no combate carregando algumas lesões. Sempre direto, não hesita em criticar e até xingar quem o incomoda, como fez com Randy Brown, adversário com quem deveria lutar no final do ano.

Em um breve bate-papo nos bastidores do Apex, em Las Vegas, na última quarta-feira, Carlos me disse com um sorriso algo que resume bem sua essência: "Eu não sou atleta, sou lutador. Não preciso correr uma maratona, preciso machucar meu adversário."

É claro que sua postura é arriscada. Enquanto as vitórias continuam chegando, sua base de fãs cresce exponencialmente. No entanto, no momento em que ele sofrer uma derrota, os famosos "haters" não perderão tempo em atribuir o revés a seus hábitos. Além disso, sua autenticidade, embora acelere seu processo de popularização, pode afastar potenciais patrocinadores.

Resta saber o que o futuro reserva, mas uma coisa é certa: a postura de Carlos Prates é uma escolha pessoal, e cabe somente a ele. Ser autêntico e inesquecível é algo que todo atleta deve buscar. E, nesse aspecto, Prates dá uma verdadeira aula.