Chega! Michel Pereira não pode mais lutar no UFC Apex

Minha sugestão é que Michel foque no apoio dos fãs. Ele precisa lutar em uma arena cheia, com lotação máxima e, acima de tudo, em um octógono grande. Vale lembrar que o cage do UFC Apex é menor, o que impacta diretamente o ritmo do combate. Ao lutar em uma arena com mais espaço, Michel terá condições de usar melhor seu estilo dinâmico e imprevisível, garantindo o apoio do público.

É hora de aproveitar sua popularidade crescente para evitar desafios desnecessários. Afinal, a lógica é simples: se o risco for alto, a recompensa também deve ser. Nas últimas lutas, Michel enfrentou Michał Oleksiejczuk e Ihor Potieria, dois adversários que não trouxeram grandes dificuldades, mas também não ofereceram ganhos significativos para sua trajetória rumo ao cinturão.

Neste sábado, em sua primeira luta principal no UFC, Michel enfrentou Anthony Hernandez, outro membro do top 15 dos pesos-médios. A diferença é que, embora Hernandez tenha um perfil discreto e não ofereça um grande salto no ranking (ele é o 13º e Michel o 14º), "Fluffy" representava um enorme desafio. O americano venceu por nocaute técnico no quinto assalto.

Explosivo, com um estilo único e evasivo, Michel Pereira, o "Paraense Voador", não foi feito para lutar em uma arena com menos de dois mil espectadores e com um octógono pequeno. Vencendo ou perdendo, ele precisa oferecer espetáculo e entretenimento - e sua luta de hoje não garantiu nem um, nem outro.