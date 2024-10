Sonho dos fãs brasileiros, Alex Poatan vs. Jon Jones no UFC soa impossível

Caso vença Miocic, para que Jones aceitasse adiar sua aposentadoria, ele teria que ser persuadido a lutar novamente, arriscando sua longa sequência de invencibilidade contra um dos nocauteadores mais letais da atualidade. O problema, no entanto, não está apenas na disposição de Jones, mas também no interesse do UFC em promover essa luta.

Para que esse confronto ocorresse, Alex, atual campeão dos meio-pesados, precisaria deixar sua divisão paralisada, aguardando seu retorno para que o cinturão fosse novamente disputado. Uma migração definitiva para os pesos-pesados não parece uma opção viável no momento. Além disso, o resultado desse combate traria complicações inevitáveis.

Primeiro, se Poatan saísse vitorioso, ele não poderia simplesmente abandonar o título dos meio-pesados. Ele teria que defender ambos os cinturões, o que diminuiria o ritmo em ambas as categorias, comprometendo o calendário de lutas do UFC. Isso porque os eventos pay-per-view da organização dependem fortemente de lutas por títulos como atrações principais.

Além disso, ao promover uma superluta entre Jones e Poatan, o UFC teria que deixar o atual campeão interino dos pesos-pesados, Tom Aspinall, inativo por um período, enquanto o combate fosse realizado. Isso significaria que Aspinall teria que defender seu título provisório posteriormente, mantendo a categoria em um impasse até que a luta entre um lutador em fase de aposentadoria e um campeão de outra divisão fosse resolvida.

Sem dúvida, a ideia de uma luta entre Alex Poatan e Jon Jones é empolgante. Que fã de MMA não gostaria de ver um duelo entre dois dos atletas mais dominantes da história do esporte? Contudo, parece que o momento ideal para essa luta já passou. Quem sabe se esse cenário tivesse sido desenhado há dois anos...