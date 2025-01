'Pacto' corintiano de 2024 parece ter sido renovado para 2025

E a equipe interiorana acabou desperdiçando boas oportunidades para ampliar o marcador.

Mas a boa jogada de Romero que resultou em uma penalidade bem anulada por impedimento parece que acordou de vez o Alvinegro da capital, que passou a controlar as ações ofensivas do duelo.

E foi com este espírito que o mistão do Timão voltou para o segundo tempo para virar o marcador com Talles Magno (após presentaço de Juninho Capixaba) e com Pedro Raul (acredite se quiser!).

Ainda poderia ter sido mais, mas Yuri Alberto, que entrou na etapa final, perdeu duas chances claras para deixar o marcador ainda mais elástico para a equipe de Ramón Díaz.

Ou seja, o Corinthians começa 2025 como acabou 2024: vencendo bem!

Agora vejamos se este embalo que vem desde o ano passado resiste aos duros e encavalados duelos pela pré-Libertadores e pelo próprio Paulista.