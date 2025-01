Começa a Copinha! Que surja um novo Dener!

Paulo Roberto Falcão, Casagrande, Dida, Djalminha, Neto, Raí, Rogério Ceni e tantos outros.

Mas a imagem mais emblemática que tenho de jogadores da Copinha é do saudoso Dener (1971-1994) naquela Portuguesa de Desportos comandada pelo treinador Écio Pasca, idealizador dos "losangos flutuantes" na Copa São Paulo de 1991.

Dener, que teria sido mais do que foi Neymar, brilhou naquela Lusa, levando o time do Canindé ao título com uma campanha espetacular, massacrando o Grêmio na final por 4 a 0.

Tomara que nesta edição de 2025 apareçam ótimos jogadores como Dener, que tinha muito mais a oferecer àqueles que amam futebol!

Infelizmente o terrível acidente de automóvel tirou sua vida, quando ele tinha apenas 23 anos de idade.

Mas e aí, será que vai dar Corinthians mais uma vez?