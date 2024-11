O Botafogo cala a boca do Brasil!

Se poupou no começo do jogo, deixou o Verdão se cansar para, na reta final do primeiro tempo, dar a primeira punhalada no rival pelo título.

No segundo tempo, levou mais perigo em seus contra-ataques, e viu o lateral Marcos Rocha e sua infantil expulsão facilitarem ainda mais a sua vida.

Ai foi fácil aumentar a vantagem, que poderia ter sido ainda mais elástica, não fosse a falta de pontaria de seus bons atacantes.

Pois é, meus amigos, o Fogão não está morto, não!

E calou nossas bocas de forma espetacular!

Opine!