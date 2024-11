Há um ano morria Rubens Minelli, treinador brasileiro multicampeão

Se Minelli teve o sonho dentro dos gramados abreviado, à beira dele demonstrou competência ímpar, tornando-se uma dos mais vitoriosos treinadores do futebol brasileiro.

Foi tricampeão brasileiro consecutivo comandando o Internacional (1975 e 1976) e o São Paulo em 1977, e mesmo assim acabou preterido do comando da Seleção Brasileira para a Copa de 1978. A CBD (depois CBF) optou por Claudio Coutinho (1939-1981), então treinador do Flamengo.

Sua galeria de conquistas no futebol gaúcho não se limitou aos dois títulos do Brasileiro pelo Inter. No mesmo clube do Beira-Rio ele ganhou três estaduais, e no Grêmio também foi campeão gaúcho por três vezes.

Também teve uma brilhante passagem pelo futebol paranaense, com quatro títulos estaduais, além de ter brilhado no futebol árabe, pelo Al-Hilal (atual clube de Neymar Júnior), onde venceu o Campeonato Saudita e a Copa do Rei.

Da esquerda para a direita, em pé: Maurício Rossi e Zé Boquinha. Agachados: Minelli e Dino Sani. Foto enviada por Maurício Rossi

Jogadores do Corinthians posam para foto no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, antes de enfrentar o Guarani no dia 17 de agosto de 1986 pelo Campeonato Paulista. Vitória corintiana por 3 a 1 (gols de Cacau, Biro-Biro e Lima para o Alvinegro). No final, Evair marcou o gol de honra bugrino. Na ocasião, Rubens Minelli era o técnico do Corinthians, que promoveu duas alterações ao longo do jogo: Cristóvão no lugar de Casagrande e Dicão no lugar de João Paulo. Da esquerda para a direita: Cacau (ex-Goiás e Flu), Casagrande, Carlos, Lima, Wilson Mano e João Paulo. Agachados: Édson Boaro, Biro-Biro, Aílton, Paulo e Edivaldo. Foto enviada por Emílio A. Duva. Informações sobre os detalhes do jogo: Almanaque do Timão, de Celso Unzelte

Nos anos 50 e no dia 22 de outubro de 2012

Claudio e Rubens Minelli se despedem após o encontro agradável na noite de 22 de outubro de 2012, ocasião do lançamento do livro "Claudio Carsughi - Meus 50 Anos de Brasil". Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Carsughi conversa com Minelli na noite de 22 de outubro de 2012. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Durante o lançamento do livro"Claudio Carsughi - Meus 50 Anos de Brasil"., os amigos Claudio e Rubens Minelli. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Grandes amigos, Claudio Carsughi e Rubens Minelli, que foi levar seu abraço na noite de lançamento do livro "Claudio Carsughi - Meus 50 Anos de Brasil". Foto: Marcos Júnior/Portal TT

A cantora italiana Mafalda Minnozzi ao lado de Rubens Minelli em uma das mesas da Sala Vip, pizzaria localizada em Moema, zona sul de São Paulo durante o lançamento do livro "Claudio Carsughi - Meus 50 Anos de Brasil", em 22 de outubro de 2012. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Em 22 de outubro de 2012 na Sala Vip, em Moema, durante o lançamento do livro "Claudio Carsughi - Meus 50 Anos de Brasil". Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Rubens Minelli ao lado do delegado Nico na noite de 22 de outubro de 2012, na Sala Vip, em Moema, zona sul de São Paulo, ocasião do lançamento do lviro "Claudio Carsughi - Meus 50 Anos de Brasil". Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Da esquerda para a direita, em pé: técnico Rubens Minelli, Reinaldo Lapão, Marcos, Luiz, Moacir, Santo, Barbosinha, J. Alves, Lúcio e Menotti. Agachados: Márcio, Antonio, Otávio, Dirceu, Ney, Cardoso, Nicolau, Benitez e Vítor. Foto: Arquivo pessoal

Na festa de 60 anos de Milton Neves, em Santana do Parnaíba, no Estado de São Paulo, Milton Neves em pé, comemora seu aniversário com os amigos. Da esquerda para direita, Israel Sapiro, Juarez Araújo, Rubéns Minelli e Dino Sani.

No aniversário de 60 anos de Milton Neves, a beira da piscina, o primeiro à esquerda é Juarez Araújo, Israel Sapiro, Rubéns Minelli, Dino Sani e de óculos escuros, o grande Dr.São Paulo, o advogado Antônio Sandovall Catta-Preta no dia 13 de agosto de 2011, em Santana do Parnaíba.

Em Santana do Parnaíba, na casa de Milton Neves, no dia 13 de agosto de 2011, o jornalista Juarez Araújo, especialista em basquete, Israel Sapiro e ao fundo de costas, Rubéns Minelli, técnico "imortalizado" no São Paulo e Internacional, e o campeão do mundo de 1958 pela Seleção Brasileira Dino Sani.

Valdir Joaquim de Moraes e Rubens Minelli, dois grandes parceiros. Foto: Arquivo de Valdir Joaquim de Moraes

Juraci Miguel do Nascimento e Rubens Minelli. Foto: arquivo pessoal de Juraci Miguel do Nascimento

Equipe do Clube Atlétio Ypiranga nos anos 50. Em pé, da esquerda para a direita, o quinto é Valdemar Carabina, seguido por Belmiro e Dema. Agachados, o segundo é Rubens (o Dr. Rubis) e o quarto é Bibe. Foto enviada por Pedro Carvalho - Bauru-SP

Milton completou 60 anos de idade em 06 de agosto de 2011 e comemorou uma semana depois, no dia 13, em sua casa. Muitos amigos estiveram lá para um abraço, em um dia de sol e o churrasoco do Prazeres da Carne. Na foto, Fabrício e seu pai Baltazar Di Domenico (do Prazeres da Carne), Milton Neves e Jaimão. Sentados, ambos de óculos escuros, Rubens Minelli e Cabralzinho. Foto enviada por Jaimão

Rubens Minelli, Milton Neves e Cabralzinho, no maravilhoso sábado ensolarado em que Milton comemorou seus 60 anos de idade, na sua casa, no dia 13 de agosto de 2011. Foto: Marcos Júnior

Em 13 de agosto de 2011, na comemoração do aniversário de Milton (que foi no dia 06/08). Milton Neves, Rubens Minelli e Jaimão. Foto: Lucas Micheletti

Em pé, da esquerda para a direita: Paulinho, Manga, Figueroa, Gamarra, Oreco e Salvador. Agachados: Tesourinha, Carpegiani, Falcão, Valdomiro e Fernandão. Técnico: Rubens Minelli. Foto: Revista Placar

Em pé, da esquerda para a direita: Luiz Massa, Pascoal Byron Giuliano (ex-presidente do Verdão), Mário Travaglini, José Gimenez Lopes, Santo Baldacin (preparador físico), Rubens Minelli, Leão, Luís Pereira, Zé Carlos, Eurico, Nélson Coruja, Neves, Neuri, Dudu, Zeca, Baldocchi, Chicão, Dé, Minuca, Copeu, Madureira, o roupeiro Romeu, o massagista Arlindo, Oscar Paolilo e um repórter. Agachados: Ademir da Guia, Pio, Jaime, Serginho, Cabralzinho, Cardoso, Edu, César Maluco, Vagner e o diretor Nicola Raccioppi. Um obrigado especial a José Ezequiel, do site palestrinos.com, e Fernando Galuppo, que nos ajudaram a identificar os personagens.

Em 1971, entrevistando o técnico Rubens Minelli, à época no Palmeiras. Foto: arquivo pessoal de Semiramis Teixeira

Veja o jovem Roberto Avallone apresentando o programa "Sábado Esporte" na TV Gazeta. Crédito da foto: Blog do Roberto Avallone

Nenhum técnico passava elo Palmeiras sem ouvir as opiniões do repórter Roberto Avallone, que está almoçando com Rubens Minelli. Crédito da foto: Blog Roberto Avallone

Em julho de 2009, na "L Osteria do Piero", cantina italiana paulistana, um gostoso jantar entre amigos. Da esquerda para a direita: Rubens Minelli, Alfredo, Jaimão e Juca Chaves. No outro lado da mesa, Dino Sani

Corinthians 2 x 1 Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Ao fundo, à esquerda na foto, vemos Rubens Minelli (é o terceiro, da esquerda para a direita, de camisa branca). Próximo à trave, da direita para a esquerda está Marco Antonio, da Rádio Tupi, que hoje é motorista de táxi. Atrás dele e de outro repórter está Clóvis Messias. O gol corintiano foi de Célio (que não aparece na foto). O camisa quatro do Palmeiras é Zeca e os corintianos são Ivair (camisa oito) e Benê (camisa 14). Reparem nas redes do gol, de corda escura. O nylon branco ainda era raro nos estádios brasileiros. Foto de Lemyr Martins, publicada na Revista Placar e enviada por Walter Roberto Peres

Da esquerda para a direita: Renatinho, Benedito, Porunga, Silvio, Zé Américo e Rubens Minelli. Foto enviada por Ulisses Andrade

A foto não é das melhores, mas vale o registro. Agachados, temos Silvio (o quarto da esquerda para a direita, segurando a bola e Rubens Minelli em seguida). Foto enviada por Ulisses Andrade

Palmeiras, campeão da Taça de Prata de 1969, em foto da revista Manchete. Da esquerda para a direita vemos: Baldocchi, Ademir da Guia, Neuri, Pio, Cabralzinho, Dé, Zeca, Serginho, pessoa não identificada, Neves, Dudu, quatro dirigentes, Rubens Minelli, mais um dirigente, homem não-identificado, Luis Pereira, Eurico, Leão, pessoa não identificada e Nélson. Os cinco últimos são César, Minuca, Copeu, Jaime e Edu. Walter Roberto Peres, nosso leitor-colaborador, foi quem nos enviou a foto

Da esquerda para a direita: Julio Amaral, Rubens Minelli, pessoa não identificada e Bentivegna.

O zagueiro Porunga é o penúltimo em pé, seguido pelo goleiro Sérgio (com a bola na mão). O último agachado é o ponta (e depois técnico) Rubens Minell

Turcão é o primeiro; Dino Sani, o segundo, atrás. Alfredo Ramos é o quinto, de camisa branca. Ele está ao lado de Sílvia Ramos de Oliveira, filha de Mauro Ramos de Oliveira. Os três últimos: Rubens Minelli, Mário Travaglini e Marcos Falopa.

É ótimo ouvir o ótimo Minelli. O técnicoi participou em 2000 do "Esporte Total Debate", apresentado por Milton Neves na Rede Bandeirantes de Televisão.

Participando do Program "Esporte Total", da Band.

Na metade dos anos 50. O Burro da Central contava com jogadores como Sérgio, Floriano, Rubens Minelli, Porunga, Antoninho, Ananias, Can Can, Alcino, Manteiga e Rubens. Zé Américo é o quinto em pé, da esquerda para a direita, no time que está em campo

Nova foto de Victor no Verdão, aqui, o quarto jogador em pé da esquerda para a direita. O último, da esquerda para a direita, é o treinador Rubens Minelli. O antepenúltimo é Ilton José da Costa. Entre os agachados, da esquerda para a direita, Bentivegna é o primeiro, Santo o segundo, Reinaldo o terceiro, Cardoso o quarto e Menotti o último.

Em pé: Santo, Bertolino, Reis, Tuba, Celino, Motta e o vitorioso Rubens Minelli, começando como treinador. Agachados: Cuca, Valter, Cardoso, Gaúcho e Dirceu.

Após levantarem a taça do Paulista da primeira divisão de 1963, os jogadores do América foram a Aparecida do Norte pagar promessa. Em pé estão Celino, Cardoso, Rubens Minelli, Dirceu, Tubá, Antônio Ribeiro (roupeiro) e Ambrósio; agachados J. Alves, Gaúcho, Waltinho, os goleiros Spott e Reis e Walter Carioca

Veja Minelli como ponta-esquerda do Ypiranga, em 1949: Em pé: Reinaldo, Osvaldo, Homero, Silas, Belmiro, Giancoli e Dema. Agachados: Liminha, Rubens, Bibe e Minelli.

O talento e a competência sempre levaram Minelli a estar próximos dos troféus.

O jogador Rubens Minelli se arrumando para mais uma peleja

Encontro de amigos em 2008: Rubens Minelli, Mário Juliato e Jorge Ferreira dos Santos, marcante radialista de Campinas. Da esquerda para a direita: Rubens Minelli, Tino Santos (filho de Jorge), Jorge Ferreira e Mário Juliato

Foto rara! Rubens Minelli defendendo o Nacional da Rua Comendador Souza. Ele é o último agachado (da esquerda para a direita). Paulo Pedra é o terceiro agachado. E o goleiro é Serri, que defendeu o Corinthians

Daltro Menezes e Rubens Minelli ao lado de dois outros integrantes da comissão técnica do Sport Club Internacional, na área externa do Beira-Rio. E o Galaxie branco ao fundo, de quem seria? Foto: Acervo Museu do Sport Club Internacional/Ruy Tedesco

Carlos Alberto Spina (ex-Matsubara) e Rubens Minelli. Foto enviada por Carlos Alberto Spina

Rubens Minelli e Carlos Alberto Spina (ex-Matsubara). Foto enviada por Carlos Alberto Spina

O neto Brunno Minelli, convidado para a live de Marcos Falopa em 30 de abril de 2024

Em 1991, o treinador Rubens Minelli e seu auxiliar Fred Smania

Um pouco das muitas faixas de campeão e troféus conquistados por Rubens Minelli. Foto: arquivo pessoal de Rubens Minelli

Em 1986, Rubens Minelli, treinador do Corinthians, faz anotações com sua prancheta na mão, ao lado de seu auxiliar, Basilio. Foto: arquivo pessoal de Rubens Minelli

Em 1971, Oswaldo Teixeira Duarte, então presidente da Portuguesa de Desportos, recepciona o treinador Rubens Minelli, que trabalhou no clube do Canindé entre 1971 e 1973. Foto: arquivo pessoal de Rubens Minelli

Com a faixa e a medalha pelo heptacampeonato gaúcho, conquistado pelo Sport Club Internacional em 1975. Foto: arquivo pessoal de Rubens Minelli

Entre 1979 e 1980 ele foi treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Foto: arquivo pessoal de Rubens Minelli

Rubens Minelli como garoto-propaganda de ação feita pelo Grêmio na década de 1980. O felizardo que ganhasse o 5º prêmio levaria um lindo Chevette e, de quebra, um Microcomputador TK 2000. Foto: arquivo pessoal de Rubens Minelli

Mário Travaglini e Rubens Minelli no início da década de 1950, então na várzea paulistana. Foto: arquivo pessoal de Rubens Minelli

Dois momentos de Rubens Minelli

Noite festiva no Sindicato dos Treinadores de Futebol. Da esquerda para a direita: Dino Sani, Milton Cruz, Rubens Minelli, Mário Travaglini, Carlos Caboclo, Muricy Ramalho e Marcos Falopa. Foto: arquivo pessoal de Marcos Falopa

Dois momentos de Rubens Minelli

Em 20 de setembro de 2019, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante Jardim Suspenso, no Palestra Itália. Foto: Marcos Júnior Micheletti/Portal TT

Bentivegna e Rubens Minelli em 20 de setembro de 2019, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante Jardim Suspenso, no Palestra Itália. Foto: Marcos Júnior Micheletti/Portal TT

Em 20 de setembro de 2019, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante Jardim Suspenso, no Palestra Itália. Foto: Marcos Júnior Micheletti/Portal TT

Em 20 de setembro de 2019, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante Jardim Suspenso, no Palestra Itália, Rubens Minelli e seu neto Bruno. Foto: Marcos Júnior Micheletti/Portal TT

Milton Cruz, Rubens Minelli e Carbone em junho de 2019

Dino Sani, o jornalista Leivinha e Rubens Minelli. Foto: arquivo pessoal de Leivinha

Nacional da capital no álbum Balas Futebol de 1953: Secco, Nino, Rui, Hélio Leite, Dino, Rivetti, Paulinho, Eduardinho, Paulo, Sampaio e Rubens Minelli

Rubens Minelli e o jornalista Marcio Moron em outubro de 2018. Foto: arquivo pessoal de Marcio Moron

Em frente ao Parque Antártica, no começo dos anos 70, Rubens Minelli, José Favilli Neto, Pio e César Maluco

Quanto treinou o América de São José do Rio Preto-SP, nos anos 60. Foto retirada do Blog Tardes de Pacaembu

Relação de técnicos que comandaram, entre outros, os quatro grandes clubes de São Paulo: Leão, Nelsinho Baptista, Carlos Alberto Silva, Rubens Minella, Aymoré Moreira e Oswaldo Brandão. Montagem publicada no Facebook da ASSOPHIS

Pio e Rubens Minelli na festa em homenagem aos ex-jogadores do Palmeiras, em 23 de setembro de 2016, no Palestra Itália. Foto: Marcos Júnior Micheletti/Portal TT

Rubens Minelli, Bentivegna e Bruno (sentado) na festa em homenagem aos ex-jogadores do Palmeiras, em 23 de setembro de 2016, no Palestra Itália. Foto: Marcos Júnior Micheletti/Portal TT

Rubens Minelli e o neto Bruno na festa em homenagem aos ex-jogadores do Palmeiras, em 23 de setembro de 2016, no Palestra Itália. Foto: Marcos Júnior Micheletti/Portal TT

Na festa em homenagem aos ex-jogadores do Palmeiras, em 23 de setembro de 2016, no Palestra Itália. Foto: Marcos Júnior Micheletti/Portal TT

Rubens Minelli e o neto Bruno chegando para a festa em homenagem aos ex-jogadores do Palmeiras, em 23 de setembro de 2016, no Palestra Itália. Foto: Marcos Júnior Micheletti/Portal TT

Rubens Minelli e o neto Bruno chegando para a festa em homenagem aos ex-jogadores do Palmeiras, em 23 de setembro de 2016, no Palestra Itália. Foto: Marcos Júnior Micheletti/Portal TT

Luíz Carlos Galter, Dr. Joaquim, Jaimão, Pepe e Rubens Minelli, em dezembro de 2015. Foto: arquivo pessoal

Paulo Nobre cumprimenta Rubens Minelli na noite da festa em homenagem aos ex-jogadores do Palmeiras, em 23 de setembro de 2016, no Palestra Itália. Foto: Marcos Júnior Micheletti/Portal TT

Rubens Minelli e Chicão em 26 de setembro de 2015, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante do clube. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Rubens Minelli e Chicão em 26 de setembro de 2015, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante do clube. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

O jornalista Marcos Júnior (que fez a cobertura para o Portal Terceiro Tempo) ao lado de Rubens Minelli. Em 26 de setembro de 2015, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante do clube. Foto: Bruno Minelli, neto de Rubens Minelli

Bruno (neto de Minelli) e Rubens Minelli em 26 de setembro de 2015, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante do clube. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Em 26 de setembro de 2015, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante do clube. Roberto Silva, Rubens Minelli, Paulo Nobre e Maurício Galiotte. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Maurício Galiotte cumprimenta Rubens Minelli em 26 de setembro de 2015, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante do clube. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Pio e Rubens Minelli em 26 de setembro de 2015, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante do clube. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Rubens Minelli e Marinho Peres em 26 de setembro de 2015, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante do clube. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Em 26 de setembro de 2015, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante do clube. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Bentivegna, Rubens Minelli, Dudu e Júlio Amaral em 26 de setembro de 2015, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante do clube. À direita, parcialmente encoberto, Mário Motta. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Rubens Minelli e Dudu em 26 de setembro de 2015, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante do clube. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Bentivegna e Rubens Minelli em 26 de setembro de 2015, na festa de veteranos do Palmeiras, no restaurante do clube. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Foto: reprodução do livro: Botafogo - Uma História de Amor e Glórias - do autor Igor Ramos.

Écio Pasca, seu irmão Pedrinho Pasca e Rubens Minelli revendo fotos antigas na festa em homenagem aos ex-jogadores do Palmeiras, em 20 de setembro de 2014, no restaurante do Parque Aquático do Palestra Itália. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Aldo Rebelo, Rubens Minelli e Paulo Nobre na festa em homenagem aos ex-jogadores do Palmeiras, em 20 de setembro de 2014, no restaurante do Parque Aquático do Palestra Itália. Á sua esquerda, na foto, a sobrinha Mayra Rebelo.Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Polozzi, Esquerdinha e Rubens Minelli na festa em homenagem aos ex-jogadores do Palmeiras, em 20 de setembro de 2014, no restaurante do Parque Aquático do Palestra Itália. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Em 19 de dezembro de 2013, na sede do `Trem da Alegria´, comemorando o aniversário de Rubens Minelli. Da esquerda para a direita: Pepe, Minelli, Marco Aurélio Cunha, Basílio, pessoa não identificada, Eduaro Savóia e José Calil

No aniversário de 60 anos de Milton Neves, à beira da piscina, o primeiro à esquerda é Juarez Araújo, Israel Sapiro, Rubens Minelli e Dino Sani no dia 13 de agosto de 2011, em Santana do Parnaíba.

Jaimão, Dino Sani, Rubens minelli e Bellini

Rubens Minelli treinando o goleiro Schneider no Beira-Rio na década de 1970

Rubens Minelli, segundo da esquerda para a direita, ao lado de Lance, então supervisor do Corinthians, em 1982, no Pacaembu. O último, à direita, é José Izar. Foto: arquivo pessoal de Lance

Sentados, os ex-companheiros de Internacional, Otacílio Gonçalves e Rubens Minelli. Entre eles, em pé, Jaimão, ex-atleta da Hebraica. Foto enviada por Jaimão