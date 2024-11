O cascudo Palmeiras vira de forma inacreditável! Vitória de campeão?

E fez o suficiente para alcançar o resultado positivo, especialmente no segundo tempo.

Mas o futebol, como diria o sábio Mauro Beting, é uma caixinha de surpresas, e o Verdão conseguiu no finalzinho do duelo um gol chorado com Flaco López para arrancar a virada diante do rival baiano.

Destaque também para o golaço de falta de Veiga, no primeiro tempo, em cobrança de falta na forquilha.

Agora o Botafogo que não vacile contra o Atlético.

Sim, pois se "pipocar" de novo, é das tarefas mais difíceis do futebol atual segurar o embalado Verdão de Abel!

