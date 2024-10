Afinal, a Ponte Preta de 1977 tinha um time melhor que o do Corinthians?

Não apenas pela campanha espetacular na temporada de 1977, marcando gols decisivos, mas também pela continuidade de sua carreira (foi goleador vestindo a camisa do Sport Club Internacional depois), Geraldão "Manteiga" formou dupla formidável antes de chegar ao Parque São Jorge com Sócrates no Botafogo de Ribeirão Preto, reeditando a parceria no Corinthians a partir de 1978. Sim, Geraldão foi melhor que Rui Rei, sem dúvida.

Romeu Cambalhota x Tuta

Assim como Vaguinho, Romeu chegou ao Corinthians depois de ter brilhado no Atlético Mineiro, e notabilizou-se não apenas pelas efusivas comemorações com saltos mortais, — daí o apelido —, mas também pela velocidade, dribles e muitos gols marcados. Seu concorrente, Tuta, irmão do lateral corintiano Zé Maria, não tinha os mesmos dotes do mineiro. Triunfo do Alvinegro nesta.

E O RESULTADO?

Tirando os empates entre Zé Eduardo e Polozzi, e Russo e Vanderlei, o "placar" final ficou: Corinthians 7 x 2 Ponte Preta.

Uma goleada, contrariando aqueles que se referem à Ponte como um time superior ao Corinthians naquele ano.