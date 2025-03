Zico: 72 anos do Pelé da Gávea! E ele merecia pelo menos uma Copa!

Zico participa de jogo beneficente em prol decrianças com câncer no Pacaembu, no dia 6 de dezembro de 2012. Foto: Danielle Nhoque

Crianças gritaram o nome de Zico, que foi à grade falar com elas, no estádio do Pacaembu, durante jogo do GRAACC no dia 6 de dezembro. Foto: Danielle Nhoque

Zico fala com a imprensa no intervalo do jogo promovido pelo GRAACC, no estádio do Pacaembu, no dia 6 de dezembro de 2012. Foto: Danielle Nhoque