Poupar jogador é tiro no pé, Zubeldía!

É claro que o futebol anda muito mais físico, e preservar uma ou outra peça pode ser importante para a temporada do clube.

Sim, uma ou outra peça, e não meio time como tem acontecido por aí.

E a estratégia, que foi escolhida por Zubeldía para o duelo de hoje contra o Internacional, custou caro demais ao São Paulo.

Não só pelos três pontos perdidos em casa para o Colorado.

Mas perder, seja com time titular ou reserva, mexe com o psicológico do grupo.

Derrota chama derrota, e não será nada bom para o São Paulo encarar o Botafogo com este espírito.