E agora, quem segurará John Textor?

Afinal de contas, John Textor deve estar planejando um modo de paralisar o futebol brasileiro depois do que aconteceu hoje na Fonte Nova.

Os tricolores que me desculpem, mas Gregore nem amarelo merecia pela falta que cometeu já no finzinho do primeiro tempo.

O cartão vermelho foi VERGONHOSO!

E acabou influenciando no resultado do jogo, que classificou o Bahia diante do Botafogo com gol de Luciano Rodríguez.

Ou seja, se Textor já dava escândalos homéricos meio que sem razão, agora com este erro claro acredito que o cartola chamará até o FBI para investigar o futebol brasileiro.

É claro que não estou afirmando aqui que o árbitro agiu de má fé.