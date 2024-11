Do que estamos falando quando falamos de aborto?

Então esse debate não existe. Ele é falso. Ele é jogado em campo para interditar o pensamento coerente e para esconder a mais verdadeira das constatações: nossa sociedade, faz tempo, já aprovou o aborto.

Podem abortar as seguintes pessoas: mulheres e seres humanos com útero que sejam de classe média e alta. O que no Brasil equivale a dizer: pessoas brancas.

Quem não pode abortar: mulheres e seres humanos com útero que sejam pobres - lembrando que, no Brasil, a pobreza tem cor.

Podem abortar mulheres e amantes de políticos. Está estabelecido. Todo mundo sabe quem faz o aborto, onde ele é realizado, quanto custa. As clinicas são bem equipadas, luxuosas e a mulher entra e sai no mesmo dia sem correr nenhum risco de vida.

Essas mesmas pessoas que são a favor do aborto de suas amantes depois aparecem na mídia dizendo que são "a favor da vida" e vão votar para que se puna o aborto mesmo em caso de estupro e mesmo em casos de gravidez infantil. Vejam: esse é um desvio absoluto em uma agenda que deveria ser apenas a de: aborto legal e gratuito para todas as mulheres e pessoas com útero.

Esses são também os mesmos que defendem "a família", mas acham um absurdo a luta por creches públicas, gratuitas e de qualidade. Por transporte público, gratuito e de qualidade. Por ensino público, gratuito e de qualidade. Por licença maternidade remunerada, por licença paternidade remunerada. Também não ligam para o feminicídio que tira de tantas crianças o direito a ter uma mãe. São os mesmos que dão os ombros para pais que não pagam pensão alimentícia, que não registram os filhos, que fogem, que desaparecem, que batem em suas mulheres, que abusam de suas mulheres, que têm amantes etc. De que família eles falam quando falam em defesa da família?