Partida de tênis terá elenco só de mulheres na transmissão

"Como atleta, ex-tenista profissional e agora comentarista vejo essa iniciativa como um passo importante para aumentar a representatividade feminina no mundo do esporte", diz Patricia Medrado. "Estamos quebrando barreiras e mostrando que as mulheres têm voz e conhecimento para ocupar todos os espaços nas transmissões esportivas. Mal posso esperar para compartilhar minha experiência e paixão pelo tênis com o público."

Patricia Medrado faz parte do time da NSports que atuará nas Olimpíadas Imagem: Divulgação

Claro que romper barreiras atrai o rancor de pessoas que preferiam seguir escutando sempre as mesmas vozes masculinas narrando e comentando todos os esportes para sempre. É de se esperar que haja aqueles que esperneiem diante de um time de mulheres ocupando um espaço que antes as excluía. Nada fora do esperado. O mundo muda mas talvez não na velocidade ideal.

"Espero que nossa iniciativa inspire mais mulheres a buscarem espaço na narração esportiva", diz Luiza Santana sobre o ineditismo da iniciativa. Sem dúvida esse efeito virá. Muitas meninas serão afetadas com a iniciativa e é assim que se formam as narradoras e comentaristas do futuro.

Luciana Tella chama a atenção para o trabalho da NSports, que apoia o tênis feminino como nenhuma outra: "Me sinto orgulhosa em fazer parte desse time de mulheres incríveis. Cresci vendo partidas femininas narradas e comentadas por homens. Há pouco tempo esse nem era um sonho que podíamos sonhar. E agora é realidade. Que muitas outras meninas se inspirem e sigam por essa trilha"